شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى والزمالك فى الدورى بعد مباراة القمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الأهلى والزمالك مواجهتين صعبتين، اليوم الأربعاء، أمام غزل المحلة والبنك الأهلى، فى إطار مباريات الأسبوع الثانى والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وتعادل الأهلى والزمالك فى القمة 124 بهدفين لكل فريق، سجل ثنائية المارد الأحمر محمد شريف وصلاح محسن وسجل ثنائية الفارس الأبيض أشرف بن شرقى ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

ويتصدر نادى الزمالك ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 45 نقطة من 21 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 36 هدفا واستقبلوا 22 هدفا، فى المقابل يقبع نادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 41 نقطة من 18 مباراة خاضها حتى الآن ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة، حيث فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلوا 14 هدفا.

حقق الأهلى الفوز على نادى المقاولون العرب بهدف نظيف أحرزه حمدى فتحى بعدما استغل ركنية ليحولها برأسية فى شباك محمود أبو السعود، وحصل حمدى فتحى على كارت أحمر خلال هذه المباراة أيضا.

بينما نجح الزمالك فى الفوز على الإسماعيلى فى أول مباراة له فى الدورى بعد مباراة القمة التى خسرها 5/ 3 فى الدورى الأول، بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد سيد زيزو "ركلة جزاء" وعمر السعيد من رأسية بعد عرضية مميزة من زيزو.