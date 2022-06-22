الامارات | ماني يصل إلى ميونيخ لإجراء الفحص الطبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ماني يصل إلى ميونيخ لإجراء الفحص الطبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت تقارير محلية بأن النجم السنغالي ساديو مانيه وصل أمس، إلى ميونيخ لإجراء الفحص الطبي الروتيني قبل توقيع عقد انتقاله من ليفربول الإنجليزي إلى العملاق البافاري بايرن، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الـ10 الأخيرة. وأشارت مجلة «كيكر» وصحيفة «بيلد» إلى أن مانيه، بعد هبوط طائرته في مطار المدينة، توجه الى مستشفى في ميونيخ لإجراء الفحص الطبي بإشراف طبيب بايرن. ومن المتوقع أن يكلف انتقال ابن الـ30 عاماً من ليفربول إلى العملاق البافاري قرابة 41 مليون يورو في عقد مدته ثلاثة أعوام، على أن يتم تقديمه رسمياً اليوم في مؤتمر صحافي.

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