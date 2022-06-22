«ولا فيه لعب من ولا حاجة» .. بندق: أهداف الأهلي في الزمالك أخطاء

الشارقة - اميمة ياسر - في تعليقه على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي ، حلل خالد الغندور كابتن الزمالك السابق أهداف المباراة.

حيث أكد الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك قد أحرز هدفين في الأهلي بشكل ملعوب وخططي بعد عدد من التمريرات المتقنة بينما أحرز الأحمر أهدافه من أخطاء دون جمل تكتيكية.

وقال الغندور : أتحدث بمنتهى الصدق دون رياء وذلك كلاعب كرة فأهداف الزمالك في المباراة الماضية ملعوبة بينما الأهداف التي سكنت شباكه من أخطاء واضحة "مش من هجمة واعدة".

وتابع : الأخطاء واردة في كرة القدم فهدف الزمالك الأول تمريرة من عبد الله جمعة إلى ليوسف أسامه نبيه وقام بالمرور من ربيعة ولعبها بالعرض وكان هناك لاعبين من الأبيض ويخطيء علي معلول فتذهب إلى شيكابالا ليضعها في المرمى.

وأضاف : هدف الأهلي الأول "ولا فيه لعب من ورا ولا حاجه" "هو واحد بيلعب على انه شايط الكورة لقدام حطها بصورة سيئة لولا عبد الغني وفي النهاية حدث خطأ أدى لهدف" "مش هجمة واعدة".

وعن هدف الزمالك الأول قال : هدف الزمالك الأول "الكورة بتتباصى بتروح لزيزو وبيرقص واحد واتنين وتلاته وبيلعبها بكعبه لشيكابالا وراح رفعها وأشرف بن شرقي أحرزها هدف" هذا هدف ملعوب.

وتعليقا على هدف الأهلي الثاني في شباك الزمالك قال الغندور : الهدف الثاني للأهلي "الكورة اتلعبت فاول راح متباصه لطاهر لعبها بالعرض قصيرة جدا جت في دماغ حسام عبد المجيد اتحولت من العارضة القريبة راحت للبعيدة جت جون" اذا خطأ أدى إلى هدف.