ميدو : أقسملكم بالله لو كان حكم المباراة مصري لكان عصام عبد الفتاح قال «قرار الحكم صحيح»

الشارقة - اميمة ياسر - انتقد كابتن أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق ، أسلوب ادارة عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وتصريحاته.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية : جمال الشريف خرج في تصريحات تلفزيونية معي وأكد لي عدم وجود ضربة جزاء للزمالك أمام الأهلي بالرغم أن رأيي قبل تلك المداخلة أن للأبيض ركلة جزاء ولكني اقتنعت برأي الخبير التحكيمي السوري.

وأضاف: "زمن الغرور والتكبر والتقليل من شأن الغير انتهى" ويجب عدم السماح به في التلفزيون ومن ضمن الأشياء التي أضحكتني تصريحه أن للزمالك ركلة جزاء 100% وأنا كزمالكاوي كنت أتمنى احتسابها.

وتابع "أقسملكم بالله لو كان حكم المباراة مصري لكان عصام عبد الفتاح خرج في التلفزيون وقال قرار الحكم صحيح وان الكورة مش ضربة جزاء" لكن رغبته في توريط الحكم الاسباني ومحاولته تصدير فكرة للجمهور أن الحكم الأجنبي يخطيء أيضا جعلته يقول ذلك.

واختتم ميدو تصريحاته قائلاً : أسوأ شيء أن يدخل الحكم المباراة ولديه أجنده فينتج عن ذلك الفشل "وهو مسئول برضه بيكون عنده أجنده فبيفشل" "مفيش أكتر من كده في رسالتي".