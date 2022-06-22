شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام الأهلى.. عبده يحيى يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مصطفى عبده المدير الفنى لفريق غزل المحلة على التشكيل الأساسى الذى يخوض به لقاء اليوم أمام الأهلى ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى سوف تقام على استاد الأهلى والسلام فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

ومن المتوقع أن يبدء فريق غزل المحلة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى : عمرو شعبان

خط الدفاع : هانى عادل ، محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوى ، مصطفى العش .

خط الوسط : أحمد الندرى ، حميد ماو ، يحيى حامد ، وليد مصطفى .

خط الهجوم : عبده يحيى ، مالك توريه .

يحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 12 لقاء، وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 40 هدفا، وتلقت شباكهم 14 هدفا، فيما يحتل غزل المحلة المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 10 لقاءات وخسر ست مباريات وسجل 19 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.