شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يعقد جلسات نفسية مع نجوم الإسماعيلى لتصحيح المسار بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جلساته النفسية مع اللاعبين قبل مباراتى غزل المحلة لتحفيزهم بصفة مستمرة لاستعادة الانتصارات المحلية، وتصحيح مسار الفريق بجدول المسابقة المحلية، والتأهل لنهائى كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويستعد الدراويش لمواجهة غزل المحلة بمسابقة الدورى العام وكأس رابطة الأندية المحترفة، والمقرر إقامتهما يومى 28 يونيو الجارى و3 يوليو المقبل.

كما يحرص حمزة الجمل على منح اللاعبين التعليمات والتوجيهات الفنية، من أجل تصويب الأخطاء وتجنب تكرارها فى المواجهات الرسمية، فضلاً عن تجريب مجموعة من اللاعبين فى عدة مراكز والوقوف على مدى فعالية الخطط الفنية التى يتطلع لتنفيذها فى اللقاءات الرسمية المقبلة.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وتعادل مع البنك الأهلى والمقاولون العرب وخسر من الزمالك منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.