شكرا لقرائتكم خبر عن على زين ينضم لفراعنة اليد فى البحر المتوسط يوم 28 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن صلاح، المدير الفنى للمنتخبات الوطنية لكرة اليد انضمام على زين نجم المنتخب المحترف فى صفوف برشلونة، والذى سينتقل إلى دينامو بوخارست، لصفوف الفراعنة فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر يوم 28 يونيو الجارى.

وحصل زين مؤخرا مع فريق برشلونة الإسبانى على لقب دورى أبطال أوروبا فى إنجاز تاريخى للاعب.

أعلن اتحاد كرة اليد عن قائمة منتخب الفراعنة فى بطولتى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وأمم أفريقيا المقبلتين المحدد لهما شهرى يونيو الحالى ويوليو المقبل.

وجاءت القائمة كالتالى: كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار ومحمد على ويحيى الدرع ويحيى خالد، وعمر الوكيل بكار وعلى زين وحسن قداح ومحمد سند، وأحمد هشام سيسة ومحمد طارق وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيرى وسيف الدرع، وأحمد الأحمر وأكرم يسرى وشادى خليل وأحمد عادل ومهاب سعيد وابراهيم المصرى .

ويلعب منتخبنا الوطنى المصرى ضمن منتخبات المجموعة الأولى التى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب تونس ومنتخب سلوفينيا ومنتخب إيطاليا ومنتخب صربيا.

برنامج مواعيد مباريات منتخبنا الوطنى المصرى بدورة العاب البحر المتوسط: المباراة الأولى يوم 27 يونيو 2022: منتخب مصر ومنتخب إيطاليا فى تمام الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

المباراة الثانية يوم 28 يونيو 2022 : منتخب مصر ومنتخب صربيا فى تمام الساعة 11:00 صباحا يتوقيت القاهرة.

المباراة الثالثة يوم 30 يوليو 2022: منتخب مصر ومنتخب تونس فى تمام الساعة 11:00 صباحا بتوقيت القاهرة.

المباراة الرابعة يوم 1 يوليو 2022: منتخب مصر الوطنى ومنتخب سلوفينيا تقام المباراة فى تمام الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.