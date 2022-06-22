شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطالب لاعبى المصرى بنقاط المقاصة لاستعادة مكانة الفريق فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حسام حسن، المدير الفنى للنادى المصرى، جلسة خاصة مع اللاعبين لتحفيزهم من أجل حصد نقاط المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة، والتى من المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك للابتعاد عن صراع القاع والعودة بالمصرى إلى مكانته الطبيعية بجدول مسابقة الدورى العام بين الكبار.

واستأنف فريق المصرى مساء الاثنين، تدريباته استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة والعشرين من الدورى، والتى تجمعه بنظيره فريق مصر المقاصة، والمقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء الأحد المقبل.

ويحتل المصرى المركز الـ13 فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز المصرى فى 5 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصرى 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.

انتزع النادى المصرى، بقيادة حسام حسن مدرب الفريق ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويمثل هذا الفوز أهمية كبيرة للمصرى، خاصة أنه يأتى بعد 70 يوما غابت فيها شمس الانتصارات عن قلعة النسور الخضر فى الدوري العام، وبالتحديد منذ 9 أبريل الماضي، عندما فاز على النادي الأهلي بهدف نظيف.

وفشل المصرى فى حصد أى انتصار بعد الفوز على الأهلي، وعلى مدار 8 مباريات حقق الفريق البورسعيدي نتائج مخيبة لآمال جماهيره، حيث خسر أمام الزمالك 2/1، ثم أمام المقاولون العرب 2/0، ثم أمام الإسماعيلي 3/2، وتعادل مع غزل المحلة 1/1، وخسر أمام سموحة 2/1، ثم أمام فيوتشر 1/0، وأمام البنك الأهلي بنتيجة 3/2، وأخيرا أمام بيراميدز بنتيجة 3/1.