شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح يحتفل بعيد ميلاده الـ73 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ73، فهو من مواليد 22 يونيو 1949 فى بورسعيد، ويملك صالح تاريخا عظيما فى القلعة الحمراء فلقد كان أحد أشهر نجوم الأهلى فى الجيل الذهبى.

بدأ محسن صالح حياته الكروية فى نادى المصرى قبل أن يتركه بسبب حرب 1967 ليلتحق بعدها بنادى التضامن الكويتى.

وانضم صالح إلى نادى النجمة اللبنانى عام 1972، وفى نفس الموسم انضم إلى النادى الأهلى ليختتم حياته الكروية ويعتزل عام 1979.

وحقق محسن صالح مع القلعة الحمراء 4 ألقاب للدورى ولقب وحيد لبطولة كأس مصر وكان محسن صالح من ضمن الجيل الذهبى فى هذه الفترة، كما استطاع هذا الجيل الوصول لرقم قياسى فى عدد الأهداف المسجلة، حيث وصل الفريق لـ70 هدفا فى 34 مباراة.

وكان فريق الأحلام فى جيل هيديكوتى يتكون من: إكرامي، حسن حمدي، أحمد عبد الباقي، مصطفى يونس، فتحى مبروك، صفوت عبد الحليم، محسن صالح، مصطفى عبده، طاهر الشيخ، محمود الخطيب، زيزو، بالإضافة إلى جمال عبد العظيم أحد أسرع الأجنحة فى تاريخ مصر.

وبدأ نجم الأهلى مسيرته التدريبة فى قطاع الناشئين بالنادى عام 1979 لينتقل بعدها لتدريب فى الخليج العربى عبر بوابة الإمارات والسعودية.

وتعتبر المحطة الأبرز فى حياة صالح التدريبة هى توليه تدريب نادى الإسماعيلى التى كان له بصمة واضحة على هذا الجيل بتكوين فريق رائع، ليحقق محسن صالح كأس مصر وصعد لنهائى كأس الاتحاد الأفريقى ويخسر اللقب لصالح شبية القبائل الجزائرى، بالإضافة لتحقيق بطولة الدورى الثالث للدراويش عبر تاريخه.

تولى بعدها محسن صالح تدريب منتخب مصر عام 2002 الى 2004 لكنها لم تكن تجربه جيدة فى مشاور نجم الأهلى بعد خروج المنتخب من بطولة الأمم الافريقية عام 2004 التى أقيمت فى تونس وتوج بها أصحاب الأرض ليعود الى بوابة الخليج العربى عبر قياده نادى النصر السعودى عام 2004 ثم منتخبى اليمن وليبيا.

واختتم محسن صالح مشواره التدريبى فى النادى السكندرى سموحة عام 2010، ليتجه الى مجال تحليل المباريات فى قنوات أبو ظبى الرياضية قبل أن يتولى رئاسة لجنة التخطيط بالنادى الأهلى مؤخراً.