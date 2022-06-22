شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على غزل المحلة فى القيمة التسويقية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً، حينما يواجه نظيره غزل المحلة على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكهم 14 هدفا، فيما يحتل غزل المحلة المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 10 لقاءات وخسر ست مباريات وسجل 19 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 31.85 مليون يورو بينما تساوى القيمة التسويقية لغزل المحلة 4.48 مليون يورو.