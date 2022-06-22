شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. أبناء النجوم يٌبطلون أكذوبة "أبناء العاملين" فى القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "أبناء العاملين"، شعار تردد كثيراً في الفترة الأخيرة في عالم الساحرة المستديرة ليكون عبئاً ثقيلاً على كل أبناء النجوم السابقين في كرة القدم، خاصة في الأهلي والزمالك بعد ظهور أكثر من لاعب في قطاعات الناشئين من أبناء لاعبي الفريقين السابقين.

مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، كان الأكثر تعرضاً للضغوط في الفترة الماضية بسبب والده، دون أي تقييم فني لمستواه، ليصبح في مرمى نيران النقد خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي متهمين الأهلي بمجاملة اللاعب بسبب نجم الفريق السابق أحمد شوبير.

واستطاع مصطفى شوبير، أن يرد على كل الانتقادات بعد المستوى الذي قدمه مع الأهلي خلال مشاركته في مباراتي المصري بالسلوم بكأس مصر، ثم مباراة إيسترن كومباني في الدوري العام، حيث حافظ على نظافة شباكه في المباراة الأولى وقاد الأهلي للتأهل لدور الـ 16، ولم يستقبل سوى هدفاً واحداً في المباراة الثانية وتصدى في المقابل لأكثر من فرصة خطيرة ببراعة.

ونال سيف فاروق جعفر نجل نجم الزمالك السابق فاروق جعفر، إشادات عديدة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع الفريق الأول، وذلك بعدما حصل على فرصة للمشاركة ليثبت جدارته بارتداء القميص الأبيض دون مجاملة من المدربين.

وقدم يوسف أسامة نبيه ابن نجم الزمالك السابق أسامة نبيه، أوراق اعتماده سريعاً لجماهير القلعة البيضاء بعدما صنع هدف الزمالك الثاني في مباراة القمة 124 التي جمعت الأهلي والزمالك مساء الأحد الماضي بمنافسات الجولة 20 بالدوري العام، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.



سيف فاروق جعفر



سيف فاروق جعفر



سيف فاروق جعفر



مصطفى شوبير



مصطفى شوبير



مصطفى شوبير



يوسف اسامة نبيه



يوسف اسامة نبيه