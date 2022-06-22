شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يخضع لجلسة علاج طبيعى بمعسكر غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد طارق حامد لاعب فريق الزمالك أمس داخل فندق إقامة لاعبى غزل المحلة الذين يستعدون لمواجهة الأهلى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز مساء اليوم، وذلك لخوض بعض جلسات العلاج الطبيعى تحت إشراف الاخصائى الخاص بالفريق المحلاوى.

نشر ناصر فاروق مدرب حراس مرمى فريق غزل المحلة صورة له برفقة طارق حامد بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وجاء التعليق عليها قائلا "نورتنى يا نجم حبيبى".

ويدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره غزل المحلة على استاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكهم 14 هدفا، فيما يحتل غزل المحلة المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 10 لقاءات وخسر ست مباريات وسجل 19 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.