شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يسعى لاستعادة الانتصارات أمام غزل المحلة بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يدخل فريق الاهلى مع دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره غزل المحلة على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية .

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكهم 14 هدف فيما يحتل غزل المحلة المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 10 لقاءات وخسر ستة مباريات وسجل 19 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

ويدخل فريق الاهلى بقيادة سامى قمصان مباراة الليلة بحثاً عن إستعادة الانتصارات في الدوري بعد التعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق في القمة 124 بأخر ظهور في المسابقة ، ويتطلع قمصان لتهيئة لاعبيه جيداً لمصالحة الجماهير وتعويض الأداء السيىء الذى ظهروا به خلال الشوط الثانى في مباراة القمة وتفريطهم في الفوز لتحقيق الانتصار الليلة لإستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في أخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك ، وخسر غزل المحلة من طلائع الجيش بهدف دون رد في أخر ظهور بالدوري.

وحذر سامى قمصان لاعبيه من خطورة فريق غزل المحلة الذى أستطاع احراج الاهلى في مباراة الدور الأول ليحقق المارد الأحمر فوزاً بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الوقت القاتل.

ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى عن الأهلى في مباراة غزل المحلة بسبب الإصابة.

في المقابل طالب مصطفى عبده المدير الفني لغزل المحلة لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات لتحسين ترتيبهم في جدول المسابقة مشدداً على ضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة أمام الاهلى لإستغلال حالة التراجع التي يعيشها الفريق الأحمر محلياً وأفريقيا في هذه الآونة بجانب استغلال إجهاد عدد كبير من لاعبيه.