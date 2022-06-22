شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه البنك الأهلى الليلة وعينه على تأمين صدارة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى في السابعة من مساء اليوم فريقا الزمالك والبنك الأهلى بإستاد المقاولون العرب في إطار فاعليات الجولة الـ 22 للدورى، و يدخل الزمالك اللقاء في المركز الأول للدورى برصيد 45 نقطة ، ويسعى إلى مواصلة الإنتصارات من أجل الإبتعاد بالصدارة عن أقرب المنافسين في ظل المنافسة الحامية بينه وبين الأهلى وبيراميدز ، في المقابل يدخل البنك الأهلى اللقاء في المركز السابع برصيد 30 نقطة ويحاول لاعبيه تحقيق نتيجة إيجابية من أجل استكمال مشوارهم الناجح مع مديرهم الفني خالد جلال .

عقد جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك عدة جلسات مع اللاعبين طالبهم فيها بضرورة استكمال مشوارهم القوى بعد التعادل الذى حققوه أمام الأهلى بهدفين لمثليهما وهو ما أثلج صدور المشجعين خاصة وأن الفريق كان متأخرا بهدف مقابل للاشئ في الشوط الأول واستطاع التقدم بهدفين مقابل هدف في الشوط الثانى قبل أن يتعادل الأهلى بهدفين لمثليهما

وقد طلب فيريرا من لاعبيه ضرورة الضغط من الدقيقة الأولى على لاعبى البنك الأهلى من أجل خطف هدف المبادرة لإراحة الأعصاب خاصة وأن المنافس أحد الفرق القوية بالمسابقة والتي تجيد اللعب أمام الكبار ونجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال الموسم الحالي ولم تخسر سوى خمس مباريات فقط

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بنفس التشكيلة التي خاضت اللقاء الأخير أمام الأهلى بمحمد عواد في حراسة المرمى أمامه الرباعى من اليمين للشمال سيد نيمار ومحمد عبد الغنى ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى وفى الوسط محمد أشرف روقه وإمام عاشور وأشرف بن شرقى وسيد زيزو وعبد الله جمعة وفى الهجوم عمر السعيد .

في المقابل يجهز خالد جلال لمفاجأة لمباغتة الزمالك أثناء اللقاء في ظل علمه بكل كبيرة وصغيرة في الفريق الأبيض لاسيما وأنه أحد المدربين الذين مروا على قيادة الفريق في الأعوام الماضية .

ويسعى المدير الفني للبنك الأهلى إلى خطف نقاط المباراة من أجل الدخول والمنافسة على المربع الذهبى لاسيما وأنه قريب من الثلاث مراكز التي تسبقه في المربع الذهبى ، ويعتمد المدير الفني على بعض العناصر الأساسية في التشكيلة الأساسية للفريق مثل محمود الزنفلى في حراسة المرمى وأحمد ياسين ومحمد دبش في الخط الخلفى وفى الجزء الهجومى يعتمد على كريم بامبو وناصر منسى وإسحاقو يعقوبو من الجانب الأيسر وفادى فريد وأسامة فيصل