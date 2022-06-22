شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة الليلة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة الأهلى مع غزل المحلة على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة

تقام مباراة الأهلى وغزل المحلة فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلى وغزل المحلة فى جدول الدورى

يحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكهم 14 هدفا، فيما يحتل غزل المحلة المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 10 لقاءات وخسر ست مباريات وسجل 19 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

غيابات الأهلى أمام غزل المحلة

يواصل أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى الغياب عن الأهلى فى مباراة غزل المحلة بسبب الإصابة، حيث يعانى أكرم توفيق وعمار حمدى من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، بينما يعانى ميكيسونى من جزع فى الرباط الداخلى للركبة، كما استبعد سامى قمصان كل من محمد عبد المنعم وحمدى فتحى وأليو ديانج وحسين الشحات وعلى معلول وأحمد عبد القادر وأيمن أشرف وعلى لطفى بسبب الإصابة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وغزل المحلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وغزل المحلة اليوم الأربعاء فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.