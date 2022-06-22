شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف يبعد مهند لاشين ومحمد جابر عن الطلائع أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب الثنائى مهند لاشين ومحمد جابر لاعبا طلائع الجيش عن مباراة فريقهم المقبلة أمام فيوتشر المقرر لها التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، بداعى الإيقاف بعدما حصل الثنائى على الإنذار الثالث في مباراة سموحة التي انتهت بالتعادل الايجابى بثلاثة أهداف لكل فريق.

وحافظ طارق العشرى مع الطلائع على سلسلة اللاهزيمة طوال الـ14 مباراة الأخيرة بالدورى، وجمع الفريق 18 نقطة، وشهدت التعادل مع الأهلى، والفوز على سيراميكا والإسماعيلى، والتعادل مع البنك الأهلى، ثم الفوز على الزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة وسموحة، والوصول للنقطة 33 التى قربت الفريق من المنافسة على المربع الذهبى.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.