شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى فى مهمة صعبة أمام بيراميدز اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق إيسترن كومبانى فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، فريق بيراميدز على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل إيسترن كومبانى اللقاء بحثا عن تحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل كسر سلسلة النتائج السيئة التي حققها الفريق في الدورى، حيث يعد آخر فوز للفريق أمام إنبى في 8 مارس الماضى، حيث يحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة، حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز فى مباراتين، وتعادل فى 7 لقاءات، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 16 هدفا، واستقبلت شباكه 38 هدفا.

وطالب علاء عبد العال من اللاعبين بضرورة عدم التفريط فى النقاط ودخول جميع المباريات المقبلة من أجل الفوز فقط، مؤكدا على صعوبة موقف الفريق فى جدول الدورى، وطالبهم ببذل الجهد والإصرار لتعديل مسار الفريق من جديد خلال مباريات الفريق القادمة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

فى المقابل، يسعى اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لبيراميدز، لمواصلة تحقيق الانتصارات والتقدم فى جدول الدورى ومواصلة الضغط على الزمالك المتصدر، واستغل فترة التوقف لتصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق، خاصة أن بيراميدز يعاني من عقم تهديفي فى الفترة الماضية، رغم سيطرته واستحواذه على معظم مجريات المباريات.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى برصيد 43 نقطة جمعها من 21 مباراة، حيث حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 32 هدفا واستقبلوا 16 هدفا.