شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وغزل المحلة اليوم الأربعاء 22/ 6 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع غزل المحلة على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.. ترتيب الاهلى وغزل المحلة بجدول الدوري ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكهم 14 هدف فيما يحتل غزل المحلة المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 10 لقاءات وخسر ستة مباريات وسجل 19 هدف وتلقت شباكه 24 هدف. نتيجة مباراة الدور الأول بين الاهلى وغزل المحلة فاز الاهلى على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الدور الأول ، وشهدت المباراة هدف قاتل للمارد الأحمر في الثوانى الأخيرة من عمر المباراة عن طريق على معلول بعد أحداث ساخنة طوال اللقاء. 94 مباراة جمعت الاهلى وغزل المحلة التقى الأهلى وغزل المحلة فى 94 مباراة، كان الفوز حليف الأهلي فى 52 مباراة، فيما كان التعادل حاضرا فى 30 لقاء، وفاز غزل المحلة فى 12 مباراة.

نجح خط هجوم الأهلي في زيارة شباك غزل المحلة في 126 مناسبة ، في المقابل استقبلت شباك الأهلي 55 هدفا من المحلة، ونجح المارد الأحمر فى الخروج بشباك نظيفة فى 50 مباراة، ولم يتمكن من هز شباك الغزل فى 24مباراة.

حسام حسن الهداف التاريخى لمواجهات الاهلى والمحلة حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف، بينما يعد خالد عيد المدير الفنى السابق لغزل المحلة هو هداف الفريق فى شباك الأهلى برصيد 3 أهداف بالتساوى مع الشورى. الرباعية أكبر فوز في مواجهات الاهلى والمحلة حقق الأهلى أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين بنتيجة 4-0 في ثلاث مناسبات موسم 58-59 وموسم 75-76 وموسم 78-79.