شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يتدرب بصالة برج العرب قبل مواجهة رواندا وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب السلة رجال، بقيادة روى رانا المدير الفني، تدريبه اليوم بصالة برج العرب قبل مواجهة رواندا ودياً فى معسكر الإسكندرية، استعداداً لخوض المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب السلة مع رواندا يوم الخميس 23 يونيو فى الثامنة مساءً، ثم أوغندا السبت 25 يونيو فى الثامنة مساءً.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال، كينيا، والكونغو الديمقراطية، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.

واستدعى روى رانا المدير الفني للمنتخب 23 لاعبًا لمعسكر المنتخب بعد خروج هيثم كمال من القائمة لتعرضه للإصابة، لتصبح القائمة كالتالي: أحمد خلف ، أحمد عادل، أدهم إليدا، أنس أسامة، إيهاب أمين، خالد عبد الناصر، سيف سمير ، عاصم مرعي، علي أحمد، علي خليفة، عمر طارق، عمر عزب، عمر هشام، عمرو الجندي، عمرو زهران، محمد أبو النصر ، محمد جيزة ، محمد يونس ، مهاب ياسر ، وليد عبد الجواد ، ياسر صالح ، يوسف شحاتة ، يوسف شوشة.

كما خرج من قائمة المنتخب كل من أحمد عادل دولا ، و أحمد خلف و محمد ابو النصر، وياسر صالح