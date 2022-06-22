شكرا لقرائتكم خبر عن ديل بوسكى: أتذكر الخسارة أمام الأهلى.. وأتوقع استمرار محمد صلاح مع ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فيسنتى ديل بوسكى، المدير الفنى الأسبق لمنتخب إسبانيا وريال مدريد، أن محمد صلاح لاعب عظيم جدا وهو قادر على اللعب لأى فريق جيد، مضيفا: "نحن الآن فى فترة الانتقالات وهى فترة تكثر فيها الشائعات".

وتوقع ديل بوسكى خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج معلب "أون تايم سبورتس" مع الإعلامى سيف زاهر على قناة "أون تايم سبورتس"، استمرار محمد صلاح مع ليفربول، موضحا أن الفرعون يريد تحقيق المزيد من البطولات معهم.

وتحدث المدير الفنى الأسبق لمنتخب إسبانيا عن إمكانية تعيينه مديرا فنيا لاتحاد الكرة قائلا: "لقد اعتزلت كرة القدم منذ سنوات ولا أفكر فى العودة سواء للأعمال الإدارية أو العمل مع الاتحادات، وأتذكر أننا خسرنا أمام الأهلى عندما كنت مدربا لريال مدريد، وكان الأفضل فى هذه المباراة".

تابع: "ليس لدى معرفة كبيرة بالكرة المصرية، لكننى أتمنى التعرف عليها بشكل أكبر، أعرف بعض اللاعبين الذين كان لهم بصمة مثل أحمد حسن الذى قمت بتدريبه فى وقت سابق، وكان هدافا ولعب عدة سنوات فى تركيا، وقد كان لاعبا منضبطا، وكنت أتمنى أن يكون لدى العديد من اللاعبين مثله".