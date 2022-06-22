شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة: محمد صلاح فخر الكرة المصرية وهو نجم نجوم العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطنى، إنه لم يقصد الإساءة لمحمد صلاح نجم الفراعنة المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى.

وأضاف شحاتة، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج معلب "أون تايم سبورتس" مع الإعلامى سيف زاهر على قناة "أون تايم سبورتس": "اتهمونى بأنى قلت محمد صلاح ماقدمش حاجة للمنتخب ولم أقصد على الإطلاق الإساءة لصلاح، وحديثى تم فهمه بشكل خاطئ وهو نجم نجوم العالم".

وتابع شحاتة: "صلاح هو فخر للكرة المصرية وقائد منتخب مصر ومشرفنا وهو نجم النجوم، ونحن فى ضهر المنتخب الوطنى ونتمنى يحقق للشعب كل اللى نتمناه".