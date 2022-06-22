شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يخطر عمر رضوان بالعودة للفريق بعد نهاية الإعارة مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو طلائع الجيش عن أن إدارة النادى أخطرت عمر رضوان حارس مرمى الفريق المعار للإسماعيلى بعودته بإنتهاء الموسم الجارى ، لاسيما بعد التأكد من رحيل محمد بسام عن الفريق لصفوف البنك الاهلى.

ونجح نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع أولى صفقاته الصيفية استعداداً للموسم الجديد بضم جلال الشرقاوى مهاجم نادى ألعاب دمنهور لمدة خمسة مواسم، وجاء التعاقد مع الشرقاوى بناءً على رغبة طارق العشرى المدير الفني للطلائع الذى أشاد بقدرات اللاعب وطلب التعاقد معه لتدعيم الخط الهجومى للفريق.

كما تعاقد نادي طلائع الجيش مع إسلام عادل كانو لاعب بتروجت فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين ليكون الصفقة الثانية للفريق استعدادا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما يضع مسئولو طلائع الجيش، فى الوقت الحالى، الرتوش الأخيرة على إجراءات استعارة محمد شريف حتحوت لاعب إنبى لمدة موسم واحد، بعدما اتفق الطرفان على كافة التفاصيل والأمور الخاصة بالإعارة.