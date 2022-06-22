شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يبحث عن الفوز الأول أمام الزمالك تاريخيا فى المواجهة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث خالد جلال، المدير الفني لنادى البنك الأهلى، عن الفوز الأول له أمام الزمالك تاريخيا، في المباراة التي ستجمعهما في السابعة مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ولم يحقق خالد جلال أي فوز على الزمالك في 4 مباريات لعبها أمام الفريق الأبيض، حيث خسر مباراة وتعادل في 3 مواجهات، مع كل من البنك "3 مباريات" وإف سى مصر مباراة.

وتعود آخر مواجهة بين خالد جلال والزمالك إلى 22 نوفمبر الماضى في الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدورى هذا الموسم، مع البنك الأهلى وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، حيث تقدم محمد هلال للبنك الأهلي وتعادل أحمد سيد زيزو للزمالك من ركلة جزاء.

وجاءت قائمة البنك الأهلى على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي، أحمد صبحي.

خط الدفاع: محمد دبش، أمير مدحت، أحمد ياسين، أحمد العش، عاصم صلاح، أسامة إبراهيم، محمد مصطفي ميدو.

خط الوسط: إسحاق يعقوبو، معروف يوسف، محمد فتحي، محمد حامد، محمود قاعود، محمد هلال، محمود سيد، موسي دياوارا، كريم بامبو، محمد بسيوني.

الهجوم: ناصر منسي، أسامة فيصل، فادي فريد.