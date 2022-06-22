شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: لا بد من وجود معايير خاصة فى اختيار المدير الفنى للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فاروق جعفر، نجم نادى الزمالك الأسبق، إنه يجب أن تكون هناك معايير فى اختيار المدير الفنى لمنتخب مصر، ولا بد من تشكيل لجنة تدرس السير الذاتية وتضع المعايير لاختيار الأفضل للمرحلة المقبلة.

وأضاف جعفر خلال تصريحات له للإعلامى كريم رمزى ببرنامج "رقم 10" عبر القناة الأولى: "نحتاج مدربا لمنتخب مصر يتميز بحسن اختيار اللاعبين ووضع الخطط المستقبلية، مدرب منتخب مصر لا بد أن يتميز بالشخصية القوية ومواكبا لتطوير طرق اللعب الحديثة".

وأكد جعفر: "كنت أرفض رحيل كارلوس كيروش عن منتخب مصر، حتى بعد عدم تأهله لكأس العالم"، مضيفا: "إيهاب جلال سيحتاج لوقت للعودة إلى عالم التدريب، وأتمنى عودته سريعًا ببطولة الدوري".

واختتم جعفر: "كرة القدم لا تحتاج إلى سند، ولا يوجد أبناء عاملين داخل الزمالك، وجميع اللاعبين يكافحون ويسعون للأفضل، وأتمنى أن يكون سيف فاروق أفضل منى 100 مرة، وأتمنى له التوفيق مع الزمالك".