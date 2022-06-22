شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب ياسر يكشف حقيقة إصابته بالرباط الصليبى فى ودية مصر والأردن لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مهاب ياسر، نجم منتخب مصر لكرة السلة، إنه سقط على ركبته خلال مباراة بلاده أمام الأردن، الودية، وسط شعور بألم شديد للغاية.

وأضاف مهاب ياسر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، أنه سيجرى أشعة طبية صباح الأربعاء، إلا أنه لم يتحدد موقف الإصابة حتى الآن.

واختتم مهاب ياسر مستنكرًا ما يتردد بشأن إصابته بالرباط الصليبي، موجهًا رسالة شكر وطمأنينة لجماهير الكرة المصرية، وأن تكون الإصابة بسيطة.