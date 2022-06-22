شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد عقد "فلفل" لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، في تجديد عقد محمود خليل فلفل حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي لمدة 3 سنوات، وقام اللاعب بتجديد عقده خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

ويعد محمود خليل فلفل من أهم لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالزمالك منذ انضمامه عام 2017، وحصد مع الفريق 12 بطولة محلية وقارية، حيث توج بأربع بطولات دوري المحترفين المصري و3 ألقاب بطولة أفريقيا أبطال الدوري، وبطولة سوبر دوري المحترفين المصري، و3 ألقاب سوبر أفريقي، ولقب كأس الكؤوس الأفريقية.

ويأتي تجديد التعاقد مع فلفل في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك التي تهدف الي تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة، والحفاظ على أبرز نجوم هذه الألعاب لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.