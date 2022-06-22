شكرا لقرائتكم خبر عن والد زيزو يكشف رحلة ابنه من أوروبا إلى الزمالك.. ويؤكد استمراره مع النادى الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى سيد، والد أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، إن رحلة نجله بدأت منذ كان طفلا صغيرا عندما شاهده وهو يلعب كرة القدم.

وأضاف مصطفى سيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، أنه ساعده فى عمله الخاص، قبل أن ينضم إلى أكاديمية أوروبية، بعدما تم اختياره ضمن 8 لاعبين بمصر.

وواصل حديثه أن الهدف كان إنتاج لاعب مصري بمواصفات أوروبية، وهو ما تحقق مع زيزو الذي انضم إلى ليرس البلجيكي، وبدأت من وقتها رحلته الاحترافية، قبل أن تحدث أزمة في إقامته، ليعود إلى مصر عبر بوابة الزمالك.

واختتم تصريحاته أن نجله مستمر مع الزمالك إلى أن يقرر النادي الاستغناء عنه، مؤكدًا أن زيزو يدين بالفضل الكبير لنادي الزمالك، خاصة أن ما وصل إليه كان من خلال النادي.