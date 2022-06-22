شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب يد الشاطئية يلتقى إيران فى بطولة العالم باليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الأربعاء، منتخب كرة اليد الشاطئية مع إيران فى الفترة المسائية بثانى أيام بطولة العالم المقامة باليونان، وتستمر حتى يوم 26 يونيو الجارى .

وتلقى منتخب كرة اليد الشاطئية خسارة فى أول مشوار المنافسة أمام النرويج بنتيجة 2 /0 قبل أن يلتقى الدنمارك فى الفترة المسائية أمس الثلاثاء .

وصلت بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للرجال لكرة اليد الشاطئية عصرأول أمس مقر إقامة فندق البعثة باليونان لخوض منافسات بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية والتى تستضيفها اليونان فى الفترة من 21 إلى 26 يونيو الشهر الجارى.

يضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى وائل عبد العاطى مدير فنى وإسلام صابر مدرب عام والدكتور على الشناوى مدير إدارى والدكتور عصام نور الدين أخصائى علاج طبيعى.

وتضم قائمة أسماء لاعبى منتخب مصر الوطنى فى منافسات بطولة العالم كلاً من: محمد جمال - محمود أحمد بندقية - أحمد سيد سيكو - عمر الفولى - محمود نعمان - عمار الباز - بولا أشرف - عبد الله فاروق - محمد مجدى - جمال صلاح.

جدير بالذكر أن منتخبنا الوطنى المصرى للرجال لكرة اليد الشاطئية تأهل لبطولة العالم باليونان بعد أن توج بلقب بطولة أفريقيا لكرة اليد الشاطئية التى أقيمت بالمغرب.