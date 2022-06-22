شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يقود هجوم البنك الأهلى أمام الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، على تواجد ناصر منسى مهاجم الفريق بالتشكيل الأساسى أمام الزمالك اليوم ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويعد ناصر منسى من أفضل العناصر الهجومية في بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، حيث تمكن من إحراز 6 أهداف هذا الموسم حتى الآن.

ومن المتوقع أن يخوض فريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال بتشكيل مكون كالتالى:

فى حراسة المرمى: محمود الزنفلى.

فى خط الدفاع: عاصم صلاح، محمد "دبش"، أحمد ياسين، أسامة إبراهيم.

فى خط الوسط: إسحاق يعقوبو، محمد فتحى، محمد هلال، محمد حامد.

فى الهجوم: ناصر منسى، أسامة فيصل.

وجاءت القائمة فريق البنك الأهلى علي النحو التالى:

فى حراسة المرمى: محمود الزنفلي، أحمد صبحي.

فى خط الدفاع: محمد دبش، أمير مدحت، أحمد ياسين، أحمد العش، عاصم صلاح، أسامة إبراهيم، محمد مصطفى ميدو.

فى خط الوسط: إسحاق يعقوبو، معروف يوسف، محمد فتحي، محمد حامد، محمود قاعود، محمد هلال، محمود سيد، موسى دياوارا، كريم بامبو، محمد بسيونى.

فى الهجوم: ناصر منسي، أسامة فيصل، فادى فريد.