شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الزمالك مجدداً لمبارياته بالدوري بعد التعادل الايجابى مع الأهلي بهدفين لكل فريق ، حينما يواجه نظيره البنك الأهلى في لقاء قوى بإستاد المقاولون العرب .

موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة

تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الاهلى وغزل المحلة في جدول الدوري

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 45 نقطة من 21 مباراة خاضها الفريق ، فاز 14 وتعادل 3 وخسر4 ، احرز لاعبوه 36 ومنى مرماه بـ22 هدفا ، بينما يدخل البنك الأهلى المباراة في المركز السادس برصيد 30 نقطة من 21 مباراة ، فاز في 7 وتعادل 9 وخسر 5 ، احرز لاعبوه 25 هدفا ومنى مرماه بـ21 هدفا .

غيابات الزمالك أمام البنك الأهلى

يغيب عن الزمالك في لقاء البنك الأهلى كل من محمد أبو جبل وحمزة المثلوثى وأحمد فتوح وحازم إمام ومحمود علاء وطارق حامد بداعى الإصابة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وغزل المحلة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى اليوم الأربعاء فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.