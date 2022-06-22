شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة اليوم الأربعاء 22 / 6 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر فريق الأهلى مجدداً في الدوري بعد التعادل الايجابى مع الزمالك بهدفين لكل فريق، حينما يواجه نظيره غزل المحلة فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية .

موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة تقام مباراة الاهلى وغزل المحلة فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. ترتيب الاهلى وغزل المحلة في جدول الدوري يحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكهم 14 هدف فيما يحتل غزل المحلة المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 10 لقاءات وخسر ستة مباريات وسجل 19 هدف وتلقت شباكه 24 هدف. غيابات الأهلى أمام غزل المحلة ويواصل أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى الغياب عن الأهلى فى مباراة غزل المحلة بسبب الإصابة، حيث يعانى أكرم توفيق وعمار حمدى من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، بينما يعانى ميكيسونى من جزع فى الرباط الداخلى للركبة. القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وغزل المحلةوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وغزل المحلة اليوم الأربعاء فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.