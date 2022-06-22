شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد: حكم القمة ظلم الزمالك وطارق حامد تعمد عدم المشاركة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جمال عبد الحميد، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إن حكم مباراة القمة ظلم الزمالك أمام الأهلى في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضى، ضمن مؤجلات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى العام.

واتهم عبد الحميد خلال حواره لبرنامج معلب "أون تايم سبورتس" مع الإعلامى سيف زاهر على قناة "أون تايم سبورتس" حكم القمة والـ"VAR" بالفشل فى إدارة مباراة الأهلى والزمالك، مؤكدا أن الأبيض له ركلة جزاء واضحة.

وأكد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك: "شيكابالا قائد الفريق الأبيض صنع الفارق أمام الأهلى بتسجيل هدف وصناعة آخر"، موضحا أن الأباتشى يعيش أفضل فترات حياته مع النادى الأبيض لقدراته الفنية العالية.

وأوضح عبد الحميد أن الزمالك لديه ناشئون مستواهم رائع، مؤكدا أن هناك لاعبين جيدين في فريق الأمل والجميع سيراهم قريباً، بالإضافة إلى عودة المعارين، لافتا إلى أن الأبيض كان يحتاج إلى الخبرة في مباراة القمة أمام فريق كبير بحجم الأهلي، ويجب أن يكون الفريق به مزيج من الناشئين وعناصر الخبرة.

وتحدث جمال عبد الحميد عن أزمة تجديد عقد طارق حامد مع الزمالك، مؤكدا أن جمهور الفريق الأبيض منقسم حوال استمرار اللاعب، مشيدا في نفس الوقت بالمغربى أشرف بن شرقى لتقديم أفضل ما لديه مع الزمالك رغم عدم تجديد عقده.

وواصل عضو مجلس إدارة نادى الزمالك: "طارق حامد هو قلب الأسد في الفريق وقيمته كبيرة في الفريق، ولكنه خذلنا في مباراة القمة، وحصل على بطاقة صفراء فى آخر مباراة شارك فيها متعمداً لكي يسافر.. أي شخص عاوزنا فوق دماغنا، وأي شخص لا يريدنا مع السلامة".