شكرا لقرائتكم خبر عن والد على زين: ابنى كان يرغب فى العودة للأهلى ولكن دينامو بوخارست تمسك بتواجده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار زين الهوارى، والد اللاعب على زين، أن ابنه تعب كثيرا لتحقيق الإنجازات التى تمت مع برشلونة الإسبانى، ورفع اسم مصر عاليا فى المحفل الأوروبى.

وقال والد على زين فى مداخلة مع الإعلامى مدحت شلبى فى برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس2: "على زين تعب كثيرا هذا الموسم واستطاع أن يحقق 5 بطولات فى موسم واحد لم يسبق لأى لاعب أن حققها وتتويجه بدورى الأبطال فخر لنا كمصريين".

وأضاف زين الهوارى: "على زين كان عقده موسما آخر للتمديد مع برشلونة، ولكن فضل الانتقال إلى دينامو بوخارست للمشاركة بصفة مستمرة لأنه كان يشارك مع برشلونة فى الجانب الدفاعى فقط".

وتابع: "على زين اتربى فى النادى الأهلى وكانت هناك رغبة كبيرة للانتقال إلى الأهلى، ولكن مسئولى النادى تأخروا فى المفاوضات ليقوم على بالتوقيع مع نادى آخر، وهناك مفاوضات تمت بين الاهلى ودينامو بوخارست للتعاقد مع الأهلى إلا أن تمسك دينامو حال دون عودة على للأهلى".