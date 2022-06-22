إنبى: لم تصلنا عروض رسمية للتعاقد مع أى لاعب.. ونرفض الصفقات التبادلية مع الأهلى

القاهرة - سامية سيد - نفى شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمى لنادى إنبى، وصول النادى البترولى أى عرض رسمى من أى ناد للتعاقد مع أى لاعب بفريق الكرة، وأن الأنباء التى تترد فى هذا الشأن عارية تمامًا من الصحة.

وقال أبو الغيط، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذى يقدمه الإعلامى محمد شبانة، على فضائية ETC: "حلمى طولان مدرب كبير وله فضل كبير على قطاع الناشئين بنادى إنبى والاستعانة بلاعبين فى الفريق الأول، وصنع التاريخ لنادى إنبى، ولم يرحل نهائيًا بسبب رغبة الإدارة فى رحيل بعض اللاعبين، حلمى طولان رحل عن الفريق لأنه أراد الرحيل عن الفريق، واستغلينا وجود توقف دولى للاستعانة بمدرب أجنبى ليحصل على فرصته كاملة فى تدريب اللاعبين".

وأكمل المتحدث الرسمى لنادى إنبى: "نحاول فى نادى إنبى تكرار تجربة محمد صلاح، سنصنع فريقا يسمى المستقبل من فرق الناشئين والشباب بنادى إنبى، ولدينا لاعبون واعدون قادرون على تقديم الإضافة للكرة المصرية فى الفترة المقبلة".

وواصل: "كل الأندية الكبيرة فى مصر ترغب فى ضم إيبوكا وفقًا لكلام الوكلاء، ولكن لم يتقدم أى ناد بعرض رسمى للتعاقد معه، مصطفى شلبى لم يصله أى عرض رسمى من الأهلى أو الزمالك، وعلى فوزى يتحدث الوكلاء عن رغبة الأهلى فى ضمه، أما بالنسبة لمحمود جاد فيتحدث البعض عن رغبة الزمالك وبيراميدز فى ضمه، وإيبوكا وصلنا حديث أن كل الأندية الكبيرة فى مصر مهتمة بخدماته سواء الأهلى أو الزمالك أو بيراميدز أو فيوتشر، والأمر ذاته بالنسبة لمصطفى شكشك، لكننا حتى الآن لم يصلنا أى عرض رسمي".

وأتم أبوالغيط: "لا نتعامل إلا مع العروض الرسمية للاعبين، ولا نمانع فى رحيل أى لاعب من إنبى فى حالة وصول عرض مناسب ولكن بشرط موافقة المدرب وبتوفير بدائلهم فى قطاعات الناشئين".

ورفض أبو الغيط الدخول فى أى صفقات تبادلية مع النادى الأهلى، أو التعاقد مع لويس ميكسوني، قائلا: "نرفض الدخول فى صفقات تبادلية مع النادى الأهلى.