شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يصدر بيانا عن إصابة مهاب ياسر لاعب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، بيانا رسميا عن الإصابة التى تعرض لها مهاب ياسر لاعب المنتخب.

وجاء فى البيان: "خضع مهاب ياسر، لاعب منتخب السلة، للفحوصات الطبية اللازمة بعد إصابته في مباراة مصر والأردن الودية".

وكشفت الفحوصات الطبية عن إصابة مهاب ياسر باشتباه بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بعد أن سقط في الربع الثالث من مباراة مصر والأردن الودية".

ومن المقرر أن يجري مهاب ياسر فحصا طبيا جديدا اليوم الأربعاء تحت إشراف أحد الأطباء المتخصصين من أجل التأكد من موقف الإصابة.