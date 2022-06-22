شكرا لقرائتكم خبر عن سيد نيمار: شاركت أمام الأهلي فى غير مركزى.. وشيكابالا وعبد الشافى أكثر الداعمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الله نيمار، لاعب فريق الزمالك، أنه شارك أمام الأهلى فى مباراة القمة 124 التى جمعتهما مساء الأحد، على استاد الأهلى والسلام، ضمن مؤجلات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بتعادل الفريقين 2 / 2، فى مركز الباك رايت وهو ليس مركزه الأساسى فى الملعب.

وقال سيد نيمار خلال تصريحات له لقناة الزمالك، مع الإعلامى طارق يحيى، إنه شارك فى مركز الباك رايت أمام فريق الداخلية، ونال إعجاب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى مما دفعه للاعتماد عليه فى هذا المركز خلال مواجهة المارد الأحمر.

وتابع اللاعب الشاب أن محمود عبد الرزاق شيكابالا ومحمد عبد الشافى أكثر من دعمه قبل المشاركة فى القمة، وطالبوه بالتركيز والعمل على تحقيق الفوز، متمنيًا أن يصبح عند حسن ظن الجميع ويحقق الفارس الأبيض لقب الدورى هذا الموسم.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الزمالك كلاً من:

محمد عواد والسيد عطية في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمود حمدي الونش ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وعبدالله جمعة.

في الوسط: إمام عاشور وإسلام جابر ومحمد أشرف روقا ويوسف إبراهيم أوباما ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأيمن حفني وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وسيد محمد عبدالله وسيف جعفر ورزاق سيسيه.

في الهجوم: يوسف أسامة وسيف الجزيري وعمر السعيد

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول برصيد 45 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز السابع برصيد 30 نقطة.