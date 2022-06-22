شكرا لقرائتكم خبر عن السلاح يعلن قائمة الفراعنة المشاركة فى دورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة عبد المنعم الحسيني، على أسماء اللاعبين المشاركين فى بطولة دورة البحر المتوسط التى تقام بالجزائر نهاية يونيو الجارى، فى الفترة من 25 يونيو إلى 5 يوليو المقبل.

وتضم قائمة المنتخب فى الثلاث أسلحة مختلفة كلا من: محمد حمزة، علاء الدين أبو القاسم، محمد عصام، زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، محمد السيد، أحمد السيد، محمد يس.

ويرأس البعثة عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخبات أحمد نبيل، ومدربو الأسلحة المختلفة كل من: فاليريو اسبرومونتي، السيد سامي، شريف البكري، و ماهر حمزة مدرب اللاعب محمد حمزة، والحكم أحمد محمد.