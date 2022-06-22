شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تزيد جراح منتخب السلة قبل تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت الإصابة التى تعرض لها مهاب ياسر لاعب منتخب السلة خلال مباراة المنتخب الودية أمام الأردن، فى إطار الاستعداد لنصفيات المونديال، لتزيد جراح المنتخب، وينضم لقائمة مصابى الفراعنة قبل بطولة تصفيات كأس العالم التى تقام بالإسكندرية يوليو المقبل.

وتعرض مهاب ياسر لإصابة خلال الربع الثالث من المباراة وخضع اللاعب إلى أشعة، وأثبتت اشتباه إصابته بالرباط الصليبي، على أن يتم عرضه على طبيب متخصص.

وشهدت الايام الماضية إصابة عدد من لاعبى منتخب مصر لكرة السلة خلال معسكر القاهرة قبل المشاركة فى المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، على رأسهم هيثم كمال، وأحمد خلف، وأحمد عادل دولا، بالإضافة إلى ياسر صالح ومحمد أبو النصر.

هيثم كمال خضع لعملية الغضروف ويحتاج إلى راحة من شهرين إلى 4 أشهر، بينما أحمد عادل دولا إصابة بشرخ فى الإصبع ومفصل القدم اليمنى، ويحتاج إلى راحة 6 أسابيع.

وفيما يخص ياسر صالح فيعانى من التهاب فقرات الظهر، ويحتاج إلى راحة 3 أسابيع، وأحمد خلف بيبو يعنى من فتق رياضيين، ويحتاج الخضوع لعملية تحتاج راحة شهر ونص الشهر.