الامارات | الوصل «الأنشط» في «إعادة الهيكلة» خلال سوق الانتقالات

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل «الأنشط» في «إعادة الهيكلة» خلال سوق الانتقالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخوض اللجنة الانتقالية لنادي الوصل المرحلة الأكثر أهمية منذ توليها إدارة النادي نوفمبر الماضي، إذ تسعى إلى إعادة هيكلة الفريق الأول لكرة القدم لتجهيزه بأفضل طريقة ممكنة وعودته للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

وبعدما حصلت اللجنة على دعم وتأييد الجمهور في الموسم الماضي، الذي أنهاه الفريق بحلوله في المركز السادس من لائحة ترتيب الدوري، وخروجه من مسابقتي كأس رئيس الدولة وكأس رابطة المحترفين، أصبح يطالب عشاق الوصل بالخطوة التالية وهي «إعادة هيكلة» الفريق بإبرام تعاقدات قوية والاستغناء عن خدمات اللاعبين الذين لا يحتاجهم.

وشهدت الفترة الماضية عقب نهاية الموسم المحلي نشاطاً كبيراً من اللجنة الانتقالية لإدارة نادي الوصل برئاسة أحمد الشعفار، إذ إن «الفريق الأصفر» يعد الأنشط على مستوى التعاقدات الجديدة والاستغناء عن عدد من اللاعبين بعدما أعلن عن 11 معاملة تعاقدية بضم أربعة لاعبين جدد وتجديد التعاقد مع لاعب واحد والاستغناء عن ستة لاعبين.

ويُعد التعاقد مع النجم الدولي عمر عبدالرحمن لمدة موسمين أبرز الصفقات، خصوصاً أن «عموري» بدا خلال مبارياته الماضية مع شباب الأهلي أنه استعاد بعض لمحاته السابقة، وسيكون أفضل مع التحضير منذ بداية الموسم على عكس ما كان عليه في المواسم الماضية بسبب الإصابة.

أما الصفقة الثانية فكانت بالتعاقد مع المدافع المغربي سفيان بوفتيني الذي يمتلك إمكانات رائعة يعول عليها الوصل لتطوير أداء خط الدفاع في الموسم المقبل، إذ إن اللاعب المغربي تدرج في المراحل السنية لفريق دفاع الحسني الجديدي بالمغرب، قبل أن ينتقل إلى فريق الرجاء الجديدي، بينما انضم بوفتيني في 2016 إلى رجاء بني ملال وتألق مع الفريق لينتقل بعدها إلى حسنة أغادير في 2017 ولعب مع الفريق أربعة مواسم، بينما خاض أول تجربة احترافية له في الموسم الماضي بانضمامه إلى الأهلي القطري. وشارك بوفتيني في الموسم الماضي مع الأهلي بالدوري المحلي في 19 مباراة وأحرز هدفين، بينما حصل على ثلاث بطاقات صفراء وبطاقة حمراء عقب حصوله على إنذارين متتاليين. في المقابل، تعاقد «الإمبراطور» مع الشقيقين حارس المرمى عبدالله سالم ولاعب الوسط ناصر سالم من الفجيرة، إذ يتميزان بصغر سنهما وأنهما من اللاعبين الذين يمتلكون مستقبلاً جيداً بعدما تألقا مع «الذئاب» في المواسم الماضية.

وعلى الصعيد نفسه، احتفظ الوصل بخدمات اللاعب البرازيلي جيفيرسون.

أما على صعيد اللاعبين الذين تأكد رحيلهم عن الوصل، فقد وجهت إدارة النادي الشكر إلى كل من الأوروغوياني ميشيل أراوخو والبرازيلي أدريلسون دا سيلفا والبرازيلي راميرو بينيتي، إلى جانب كل من البرازيلي ناثان فيليبي والنيجيري موفتاو أولابي في فئة المقيمين، متمنية لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة، كما وافقت شركة الوصل لكرة القدم على رحيل المهاجم البرازيلي جواو فيغريدو إلى غازي عنتاب التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ماجد الفلاسي: إدارة الوصل تتعامل بشكل رائع مع «التركة الثقيلة»

أكد المشرف السابق على الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوصل، ماجد الفلاسي، أن اللجنة الانتقالية لـ«الإمبراطور» تتعامل بشكل رائع مع ملف إعداد فريق الكرة للموسم المقبل، من خلال إبرام عدد من التعاقدات والاستغناء عن عدد من اللاعبين الذين لا يحتاجهم «الأصفر» في المرحلة المقبلة.

وقال الفلاسي لـ«الإمارات اليوم» إن إدارة نادي الوصل لديها «تركة ثقيلة»، مشيراً إلى أنها تتعامل معها بشكل رائع وتسير على الطريق الصحيح، وأوضح: «أهنئ إدارة الوصل على العمل الذي تقوم به في الوقت الحالي، إذ إنها بدأت في توقيت جيد حسم العديد من الملفات، أبرزها الاستغناء عن خدمات اللاعبين الأجانب الذين لا يحتاجهم الفريق، بينما أبقت على خدمات البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا وتعاقدت مع المغربي سفيان بوفتيني الذي أتوقع أن يكون إضافة قوية للفريق».

وأضاف: «الإدارة الحالية قادرة على إعادة الوصل إلى الواجهة مجدداً وتكوين فريق يكون لديه القدرة على المنافسة على البطولات، وعلى أقل تقدير أن نشاهد الأصفر ضمن الفرق التي تحتل المراكز الأربعة الأولى في الدوري بالموسم المقبل».

وتابع: «الأهم في تكوين فريق قوي هو الاستمرارية، وهو ما شاهدناه في فريق الشارقة الذي غاب فترة طويلة عن تحقيق البطولات، قبل أن يصبح في المواسم الماضية من أبرز الأندية التي تنافس على الألقاب».

تعاقدات الوصل

عمر عبدالرحمن

المغربي سفيان بوفتيني

عبدالله سالم

ناصر سالم

تجديد تعاقد

جيفيرسون دوغلاس

استغناء

جواو فيغريدو

راميرو بينيتي

ميشيل أراوخو

أدريلسون دا سيلفا

ناثان فيليبي

موفتاو أولابي

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news