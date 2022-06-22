الامارات | غودين يفسخ عقده مع أتلتيكو مينيرو

شكرا لقرائتكم خبر عن غودين يفسخ عقده مع أتلتيكو مينيرو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فسخ قائد منتخب الأوروغواي دييغو غودين عقده مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي باتفاق ودي بين الطرفين.

وانضم ابن الـ36 عاماً الى النادي البرازيلي في يناير الماضي بعقد لعام واحد، قادماً من الدوري الإيطالي حيث دافع عن ألوان إنتر موسم 2019-2020 ومن بعده كالياري من 2020 حتى أوائل 2022. وقال أتلتيكو مينيرو في حسابه على «تويتر»: «اتفق أتلتيكو ودييغو غودين على إنهاء ودي للعقد»، فيما غرد اللاعب قائلاً «إني أشعر بالرضا لأني قدمت دائماً أفضل ما لدي في كل لحظة، وباحترافية كبيرة، واحترمت كل هؤلاء الأشخاص الذين لن أنساهم أبداً». ولم تكن التجربة البرازيلية ناجحة لقلب الدفاع الذي تألق بشكل خاص مع أتلتيكو مدريد الإسباني حيث لعب من 2010 حتى 2019، إذ خاض تسع مباريات فقط خلال ستة أشهر، متأثراً بالإصابات والافتقار إلى اللياقة البدنية.

ويُرجح أن ينتقل الأوروغوياني إلى الدوري الأرجنتيني من أجل تعويض ما فاته في البرازيل ومحاولة الحصول على الوقت الكافي في أرض الملعب، قبل السفر في نهاية العام الجاري مع منتخب بلاده الى قطر لخوض مشاركته الشخصية الرابعة في كأس العالم، على غرار النجمين الآخرين لويس سواريس وإدينسون كافاني.

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