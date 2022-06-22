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الامارات | فيتزباتريك يحصد لقب أميركا المفتوحة ويقترب من «غولف دبي»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم اللاعب الإنجليزي مات فيتزباتريك إلى المركز الثالث في الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة «دي بي وورلد» للغولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، ليقترب من حجز مقعده في البطولة الختامية الكبرى التي ستقام في دبي في نوفمبر المقبل والتي سبق أن توج بلقبها مرتين خلال مسيرته.

جاء تقدم اللاعب بواقع 26 مركزاً ليستقر بالمركز الثالث في ترتيب جولة دي بي وورلد، بعدما استفاد من فوزه بلقب بطولة أميركا المفتوحة العريقة، لينهي المنافسات برصيد ست ضربات تحت المعدل، ويحصد 1.665 نقطة رفع بها إجمالي نقاطه الموسم الجاري إلى 2.246.7 نقطة.

ويُعتبر فيتزباتريك من الوجوه المألوفة في دبي والإمارات، وهو الذي شق طريقه نحو العالمية من هنا، عندما كان يشارك في بطولات الهواة ثم المحترفين ويخوض التدريبات بفضل ما تزخر به الإمارات من منشآت متطورة عالمياً في الغولف، قبل أن يصبح من أفضل لاعبي العالم وهو الذي توج بلقب بطولة جولة دي بي وورلد عامي 2016 و2020. وخرج الأميركي ويل زالاتوريس بمكاسب رغم حلوله بوصافة بطولة أميركا المفتوحة برصيد خمس ضربات تحت المعدل، بعدما جمع 870 نقطة، وضعته في صدارة ترتيب جولة دي بي وورلد الموسم الجاري، بمجموع 2.572.8 نقطة، ليزيح الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي الذي جاء خامساً في البطولة الأميركية ليتراجع للمركز الثاني في ترتيب جولة دي بي وورلد برصيد 2.366.1 نقطة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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