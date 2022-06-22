الامارات | اتحاد التنس ينظم ورشة تدريبية تعريفية في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس ينظم ورشة تدريبية تعريفية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم اتحاد التنس ورشة تعريفية عن رياضة التنس بالتعاون مع أكاديمية «إي إف تي» للتنس في فندق شيراتون أبوظبي، الأحد الماضي، بمشاركة 95 لاعباً ولاعبة منهم 65 من الصغار وأولياء الأمور و39 لاعباً ولاعبة من البالغين وذلك ضمن توجهاته الرامية لنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس تزامناً مع عودة نشاط التنس للعاصمة أبوظبي والتي أقيمت بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد شماء القمزي وعدد من مسؤولي الاتحاد.

وأكد الأمين العام لاتحاد التنس ناصر يوسف المرزوقي أن مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات في هذا التجمع الرياضي بأنه يعكس دلالات كبيرة تبشر بانتشار واسع ينتظر التنس في العاصمة أبوظبي. وقال في تصريحات صحافية: «سيتم إعفاء المسجلين الجدد في موقع الاتحاد من الرسوم المالية لتشجيعهم على الانضمام لأسرة التنس والمشاركة المقبلة في البطولات التي يتم تنظيمها مستقبلاً». وأضاف: «سيتم تنظيم بعض البطولات التصنيفية في شهر سبتمبر المقبل تزامناً مع عودة النشاط إلى أبوظبي منذ توقفه بسبب جائحة كورونا».

أبوظبي - الإمارات اليوم

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