الامارات | المجلس التنسيقي يركز على 5 رياضات لتحقيق إنجازات أولمبية

شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التنسيقي يركز على 5 رياضات لتحقيق إنجازات أولمبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المجلس التنسيقي للرياضة، خلال اجتماعه الثالث الذي عُقد برئاسة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس، عن مجموعة «الرياضات ذات الأولوية»، التي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز تنافسية رياضة الإمارات وحضورها عالمياً، وزيادة القدرة على تحقيق إنجازات رياضية وأولمبية للدولة في المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضح المجلس في بيان صحافي أنه تم اختيار هذه الرياضات بناء على دراسة شاملة أجرتها الهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع شركائها من الجهات المعنية على مستوى الدولة، وبالاطلاع على أفضل التجارب والممارسات المماثلة في العديد من دول العالم الأخرى، وبما يتناسب مع مبادئ الخمسين واستراتيجية القطاع الرياضي 2032، الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة في المحافل الدولية، وزيادة فرص تحقيق إنجازات أولمبية للدولة، حيث ضمت فئة الرياضات ذات الأولوية خمس رياضات، هي: القوس والسهم، وألعاب القوى، والمبارزة، والرماية، والجودو.

وقال الفلاسي: «تتبنى دولة الإمارات رؤية طموحة لمستقبل الرياضة الوطنية انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، ومحددات رؤية الإمارات 2071، الرامية إلى ترسيخ وتطوير السمعة العالمية المرموقة للدولة بمختلف المحافل، وإعداد جيل شاب قادر على تحقيق إنجازات عالمية. ومن هذا المنطلق نطبق اليوم مفهوم الرياضات ذات الأولوية، والذي تم تطويره بعد دراسات متكاملة ووفق آليات مدروسة، تهدف إلى تعزيز وصول أبطال الإمارات إلى منصات التتويج، وتحقيق نقلة ملموسة في مستوى الحضور العالمي للرياضة الإماراتية خلال المرحلة المقبلة».

وأضاف: «سيكون تركيزنا مكثفاً خلال المرحلة المقبلة على الرياضات ذات الأولوية، والتي تمتلك الإمكانات والمعايير التي تؤهلها لتحقيق مستويات وإنجازات رياضية متميزة، إضافة إلى الرياضيين ذوي المستوى العالي بمختلف الرياضات، وذلك بالتعاون بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الرياضي، حيث وضعنا خططاً لتطوير كل الرياضيين الذين يُظهرون امتلاكهم موهبة مميزة وإمكانات عالية بأي رياضة، وسنقدم كل الدعم لهم، بما يسهم في تعزيز آمالهم وآمال دولة الإمارات بتحقيق إنجازات عالمية. والهدف الأساسي هو خلق هوية متطورة للرياضة الإماراتية عالمياً، وانعكاس ذلك على نمو وازدهار القطاع الرياضي في الدولة بصورة مستدامة».

وتم تحديد الرياضات ذات الأولوية بالاعتماد على تصنيف شمل جميع الرياضات، وبالاستناد إلى مجموعة مدروسة من المعايير التي تضمنت: الإمكانات الأولمبية في كل رياضة، وإمكانية النجاح الأولمبي، وفرص تحقيق ميداليات أولمبية وإنجازات وبطولات دولية وتحديد مستوى المنافسة عالمياً، والمواهب التي تمتلكها دولة الإمارات حالياً في تلك الرياضة، مع الأخذ في الحسبان الحقائق والإحصاءات المتعلقة بكل رياضة، مثل عدد الممارسين وعدد الأندية، وواقع المراكز التدريبية والبنى التحتية والأدوات والمعدات المتوافرة، فضلاً عن المعايير الأخرى المتعلقة بسهولة التنفيذ والتكلفة وجاهزية الاتحادات وخطط التمويل وغيرها.

وأظهر التصنيف وجود فرص عالية لتحقيق إنجازات في رياضات فردية عديدة، نظراً لاتساع دائرة المنافسة فيها، وتوزع الميداليات الأولمبية على عدد كبير من الدول، وعدم وجود دول تسيطر على مراكز القمة فيها. وتم تحديد درجات التصنيف وترتيب الرياضات بحسب العوامل التي تمت دراستها، حيث حصلت الرياضات ذات الأولوية على أعلى الدرجات. وتُظهر الأرقام وجود ما يقارب 2300 رياضي مسجلين في اتحادات الرياضات ذات الأولوية في دولة الإمارات، ويملك ما يزيد على 12% منهم فرصة الوصول إلى فئة المستوى العالي، وهو ما يعزز من فرص الحضور الأولمبي بهذه الرياضات.

وفي سياق متصل، تناول اجتماع المجلس التنسيقي سبل تطوير دور اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بدعم الرياضات ذات الأولوية عبر تعريف الطلبة، وتشجيعهم على خوض منافسات فيها، ورفد القطاع الرياضي بمواهب مميزة، وأهمية مخرجات وجهود الاتحاد في صناعة أبطال ذوي مستوى عالٍ.

وستقوم الهيئة العامة للرياضة بعقد سلسلة اجتماعات مع اتحادات الرياضات ذات الأولوية، تناقش فيها خطط العمل المستقبلية، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون بين جميع الأطراف بما يسهم في رفع راية الإمارات خفاقة عالية في المحافل الرياضية الدولية.

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