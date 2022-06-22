الامارات | سفارة الدولة لدى الكويت تنظم ندوة عن العلاقات الرياضية بين البلدين

شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الدولة لدى الكويت تنظم ندوة عن العلاقات الرياضية بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت سفارة الإمارات لدى الكويت، ندوة بعنوان «الإمارات والكويت.. قلبٌ واحد»، للحديث عن العلاقات الرياضية بين البلدين، في مجلس بيت الإمارات، بمقر السفارة، شارك فيها مجموعة من الرياضيين واللاعبين والإعلاميين.

وأكد سفير الإمارات في الكويت الدكتور مطر النيادي في بيان صحافي أن العلاقات بين الكويت والإمارات ليست فقط على الصعيدين الحكومي والرسمي، لكنها امتدت إلى العلاقات الشعبية في كل المجالات وخصوصاً المجال الرياضي، وقال: «الجانب الرياضي شهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية وامتد للمشاركات على مستوى الأندية والمنتخبات، فالمنتخب الكويتي تأهل لنهائيات كأس العالم عام 1982 وكان لنا الفخر نحن الإماراتيين ولمسنا هذا الأمر عندما تأهل منتخب الإمارات لكأس العالم 1990 تحقيق الإنجازات في دولة من دول مجلس التعاون يعد فخراً لجميع الخليجيين». وشارك في الندوة لاعبون سابقون مثل جاسم يعقوب، جاسم الهويدي وجمال مبارك، بالإضافة إلى المستشار الإعلامي في جريدة البيان الزميل محمد الجوكر.

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