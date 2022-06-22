الامارات | يوسف ميرزا يحرز ذهبية «آسيا للمضمار» في الهند

شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف ميرزا يحرز ذهبية «آسيا للمضمار» في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقّق دراج المنتخب الوطني يوسف ميرزا، الميدالية الذهبية في سباق النقاط، بالبطولة الآسيوية للمضمار، المقامة في نيودلهي بالهند.

وشهد السباق مشاركة 12 متسابقاً، ونجح يوسف ميرزا في خطف الميدالية الذهبية عقب تحقيق 69 نقطة، متفوقاً على الدراج الكوري كيم إيرو، الذي حقق 61 نقطة، ثم جاء الياباني كوجيما في المركز الثالث، وحصل على الميدالية البرونزية.

وتعتبر هذه الميدالية، هي الذهبية الثانية ليوسف ميرزا، ولدراجات الإمارات في تاريخها ببطولات المضمار، حيث كان ميرزا قد سبق وحقق ذهبية في نيودلهي أيضاً بالهند عام 2019، ليعود بعد ثلاث سنوات ويحقق ميدالية آسيوية جديدة.

وتشارك الإمارات في البطولة بخمسة دراجين، هم: يوسف ميرزا وأحمد المنصوري وسيف معيوف، فضلاً عن شيخة عيسى وهدى حسين، وكانت الأخيرة قريبة من تحقيق مفاجأة آسيوية في أول مشاركة لها في البطولة الآسيوية للمضمار صباح أمس، قبل أن تخسر تقدمها في آخر 150 متراً.

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