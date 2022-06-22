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الامارات | هبوط اضطراري لطائرة نيمار وسط حالة من الذعر والقلق

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطراري لطائرة وسط حالة من الذعر والقلق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن طائرة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، تعرضت لهبوط اضطراري أثناء عودتها إلى البرازيل قادمة من الولايات المتحدة الأميركية عقب لحظات من الرعب التي عاشها ركابها.

وأوضحت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن الطائرة بدأت رحلتها من باربادوس ولكنها اضطرت للهبوط في شمال شرق البرازيل بشكل مُفاجئ.

وأضافت: «الطائرة التي يملكها نيمار هبطت في شمال شرق البرازيل بعد حالة كبيرة من الذعر والقلق»، مشيرة إلى أنه ليس هناك أنباء مؤكدة حول تواجد نيمار على متن الطائرة خلال هذا الموقف.

ونشر نيمار العديد من الصور على حسابه الشخصي في «إنستغرام» له بجانب شقيقته رافائيلا داخل الطائرة، التي يستخدمها دوماً أثناء عودته من الإجازات التي يقضيها في ميامي بالولايات المتحدة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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