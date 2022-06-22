شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: مستعد لتدريب منتخب مصر.. وشيكابلا قدم مباراة القمة بشكل رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للزمالك، أنه لا يزال يتابع مباريات الأبيض، قائلا: "بالطبع أتابع الزمالك، كنت مندهشا من أداء شيكابالا في القمة ضد الأهلي، حيث قلب المباراة فور دخوله، ولم أعمل معه خلال فترتي، حيث كان موجودا في اليونان آنذاك، وأفتقد جنش ومحمود علاء وطارق حامد وكل اللاعبين الذين دربتهم خلال فترة وجودي بالزمالك، وكان من المؤسف خسارة مصر ضد السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وقال جروس، خلال تصريحات له لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة أنه يعتبر تجربته مع الأبيض ناجحة نظرا للنتائج التي حققها الفريق، قائلاً: "قضيت 11 شهرا رائعة في الزمالك، وأعتبر تجربتي ناجحة وكل اللاعبين خلال فترة وجودي كانوا ملتزمين، وبذلوا أقصى ما لديهم من أجل القتال على الألقاب".

وأضاف جروس: "أعلم عن رحيل كيروش، ولم يفاوضنى أحد لتدريب منتخب مصر، ومستعد لخوض التجربة". وعن انتقال كهربا للأهلي قال: "كهربا ترك انطباعا جيدا، وربما حدث خلاف ما معه".