شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 21 / 6 / 2022 العديد من الاخبار الرياضية الهامة منها .. مرتضى منصور يمنح لاعبو الزمالك العضوية العاملة .. و غياب أحمد عبد القادر عن الأهلي 3 أسابيع

تحدث الدكتور أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين والمتواجد مع الفريق الأول لحين ‏عودة الدكتور أحمد أبو عبلة، عن الإصابات في صفوف الفريق قبل مباراة غزل ‏المحلة المقرر لها مساء غد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

شيكابالا: أشكر مرتضى منصور وعضوية الزمالك "شرف"

وجه محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، الشكر لمرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة، على دعم الفريق قبل مواجهة الأهلى والتى جمعتهما مساء أمس الأحد، على ستاد الأهلى والسلام، ضمن مؤجلات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بتعادل الفريقين 2 / 2.

عودة الجزيرى وسيسيه لقائمة الزمالك واستبعاد عبد الشافى وعبد الغنى من مواجهة البنك

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في السابعة مساء غد الأربعاء في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.

رمضان صبحى يعود لقائمة بيراميدز فى مواجهة إيسترن كومبانى

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة إيسترن كومباني في الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي إيسترن كومباني في السابعة من مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت في الجولة 22 من الدوري الممتاز.

الخطيب يزور مران الاهلى ويجتمع بقمصان وديانج وعبد الحفيظ ..فيديو

حرص محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى على زيارة مران فريقه اليوم قبل مواجهة غزل المحلة واجتمع مع سامى قمصان المدير الفني للفريق للإطمئنان على الاستعدادات للمباراة المقبلة وكذلك سيد عبد الحفيظ مدير الكرة كما أطمأن على سلامة المالى اليود يانج لاعب خط وسط الفريق .

الغموض يحيط بمصير أبوجبل فى الزمالك بعد أزمة القمة

تدهورت العلاقة بين مسئولى نادى الزمالك، ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، خاصة بعدما رفض اللاعب الجلوس احتياطيًا لمحمد عواد فى مواجهة القمة 124 أمام الأهلى، والتى جمعتهما مساء الأحد، على ستاد الأهلى والسلام، ضمن مؤجلات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بتعادل الفريقين 2 / 2.

مرتضى منصور يهدى لاعبى الزمالك "العضوية العاملة"

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إهداء لاعبى الفريق الكروى الأول، عضوية النادى العاملة، بعد المستوى المميز الذى قدموه خلال مواجهة الأهلى، فى القمة 124 والتى جمعتهما مساء الأحد، على ستاد الأهلى والسلام، ضمن مؤجلات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بتعادل الفريقين 2 / 2.

كهربا يستعين بمخطط أحمال المريخ قبل العودة للأهلى ..صورة

استعان محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الذي انتهت إعارته مؤخراً لنادي هاتاي سبور التركي بأسلام جمال مخطط أحمال فريق المريخ السودانى السابق لوضع برنامج خاصله من أجل تجهيزه واستعادة لياقته البدنية قبل العودة لتدريبات الأهلى .

الزمالك والأهلى وبيراميدز وفيوتشر الأقرب للمشاركة فى بطولات أفريقيا بعد خطاب الكاف

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مد مهلة تحديد الأندية المشاركة فى بطولات أفريقيا للموسم الجديد سواء دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية الأفريقية إلى يوم 30 يوليو المقبل بدلاً من 30 يونيو الجارى كما كان مقررًا.

هل يرحل فيريرا عن الزمالك لتدريب المنتخب الوطني ؟

أرتبط اسم البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بالرحيل عن الفريق الأبيض لتدريب المنتخب الوطني خلفا لايهاب جلال الذي تمت اقالته من منصبه بعد خسارتي اثيوبيا وكوريا.

رحلة وعيد ميلاد.. محمد صلاح ينشر صورا بصحبة زوجته وابنتيه.. صور

نشر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي والمنتخب الوطني، صوراً جديدة بصحبة زوجته وابنتيه، مكة وكيان، في رحلة بحرية.

اتحاد الكرة: مباراة الأهلى وبيراميدز بحكام أجانب بناء على طلب الأحمر

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن قرار استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الـ8 لبطولة كأس مصر للموسم الماضى يوم 26 يونيو الجارى يأتى بناء على طلب النادى الأهلى.

خالد جلال يستقر على قائمة البنك الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري غدا

إختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم ، بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك غداً الأربعاء ضمن مباريات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ويستضيفها ستاد المقاولون العرب في السابعة مساءً .