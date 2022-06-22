شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 21/6/2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 21/6/2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتى جاء فى مقدمتها، الخطيب يزور مران الأهلى ويجتمع بقمصان وديانج وعبد الحفيظ، والأهلى يعلن قائمة مباراة غزل المحلة.. واستبعاد 10 لاعبين، ومحمد عبد المنعم يشارك في تدريبات الاهلى عقب مباراة المحلة.
حرص محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى على زيارة مران فريقه اليوم قبل مواجهة غزل المحلة واجتمع مع سامى قمصان المدير الفني للفريق