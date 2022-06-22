اخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 21/6/2022

حرص محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى على زيارة مران فريقه اليوم قبل مواجهة غزل المحلة واجتمع مع سامى قمصان المدير الفني للفريق

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 21/6/2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتى جاء فى مقدمتها، الخطيب يزور مران الأهلى ويجتمع بقمصان وديانج وعبد الحفيظ، والأهلى يعلن قائمة مباراة غزل المحلة.. واستبعاد 10 لاعبين، ومحمد عبد المنعم يشارك في تدريبات الاهلى عقب مباراة المحلة.

محمد يوسف

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