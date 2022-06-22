الأشعة المبدئية تكشف إصابة مهاب ياسر لاعب منتخب السلة بقطع فى الرباط الصليبى

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة الأولية التى خضع لها مهاب ياسر، لاعب منتخب السلة، عن إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة. من جانبه قال عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة اتحاد السلة مدير التصفيات المؤهلة لكأس العالم، فى تصريحات خاصة، إن اللاعب خضع إلى أشعة بمعرفة طبيب المنتخب، وأثبتت إصابته بقطع فى الرباط الصليبى، ومن المقرر أن يتم عرض اللاعب على الدكتور أحمد عبد العزيز متخصص إصابات الملاعب لتحديد التشخيص النهائي ومدة غيابه عن الملاعب وفترة العلاج.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة السلة أولى مبارياته الودية أمام منتخب الأردن في البطولة الدولية المقامة حاليًا على صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية، استعدادا للمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكان المنتخب المصري متقدمًا بنتيجة 45/58 حتى آخر دقيقتين من الفترة الثالثة من عمر اللقاء قبل أن يتعرض مهاب ياسر لإصابة قوية أدت إلى توقف اللقاء لعدد من الدقائق أثناء فحصه من الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني.

وبعد إصابة مهاب وخروجه من أرض الملعب اتفق المنتخبان على الاكتفاء بهذا القدر من الوقت وعدم استكمال الوقت المتبقي من أحداث المباراة لتنتهي بفوز مصر 45/58.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر ثاني مبارياته الودية أمام منتخب رواندا والمقرر إقامتها في الثامنة مساء يوم الخميس المقبل، بينما يلعب آخر مبارياته الودية يوم السبت المقبل ضد أوغندا.